Adıyaman\'da park halindeki motosikletin çalınmasına yönelik çalışmalarda 2 şüpheli yakalandı

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Adıyaman'da park halindeki motosikletin çalınmasına yönelik yapılan çalışmalarda 3 şahıstan 2'si yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeşilyurt Mahallesi'nde park halindeki Ferhat Vural'a ait 700 bin TL değerindeki motosikletin çalınmasının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda motosiklet bir kaç saatin ardından bulundu. Polis ekipleri S.K., M.G., ve G.K., isimli şahısların olayı gerçekleştirdiğini tespit etti. S.K., ile M.G., yakalanarak gözaltına alınırken G.K., isimli şahsın ise yakalanması için çalışma başlatıldı.

Gözaltına alınan her iki şahıs emniyette tamamlanan ifadelerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN