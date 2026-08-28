Adıyaman'da Parkta Elektrik Direği Kazası - Son Dakika
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Adıyaman'da Parkta Elektrik Direği Kazası

Adıyaman\'da Parkta Elektrik Direği Kazası
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Adıyaman'da parkta kayarak elektrik direğine çarpan bir kişi yaralandı. İnceleme başlatıldı.

Adıyaman'da parkta dengesini kaybederek elektrik direğinde bulunan demire çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir parkta meydana geldi. Habip Karababa, henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek elektrik direğinde bulunan demire çarptı. Demirin sağ omzuna saplanması sonucu yaralanan Karababa için 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, İnceleme, Adıyaman, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da Parkta Elektrik Direği Kazası - Son Dakika

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