Adıyaman\'da Pencereden Düşme Olayı

Adıyaman'da 3'üncü kattaki evinin penceresinden düşen kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mara Mahallesi 1308 Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın 3'üncü katında yaşayan 57 yaşındaki Mehmet Murat G., henüz bilinmeyen bir nedenle pencereden aşağı düştü. Düşmenin etkisiyle ağır yaralanan Mehmet Murat G.'yi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ADIYAMAN