Adıyaman'da PKK Propagandası Yapan Tutuklandı - Son Dakika
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Adıyaman'da PKK Propagandası Yapan Tutuklandı

Adıyaman\'da PKK Propagandası Yapan Tutuklandı

PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan M.F.D. tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

29.11.2024 19:18
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Adıyaman'da sosyal medyada PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen PKK/KCK soruşturması kapsamında, kentte daha önceden yapılan terör operasyonlarına ilişkin haber sitelerinin sosyal medya hesaplarında yayınlanan haberlerin altına yorum olarak PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapan ve aynı zamanda yorumlarda sosyal medya kullanıcılarını tehdit eden M.F.D. isimli şahsa yönelik çalışma başlatıldı.

Örgüt lehine sitelerin altına yorum yapan şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıs, sevk edildiği Adıyaman Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da PKK Propagandası Yapan Tutuklandı - Son Dakika

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