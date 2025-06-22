Adıyaman\'da Polis Aracına Çarpan Kamyonet Yaralanmalara Neden Oldu

Adıyaman'da, kamyonetin arkadan çarptığı polis aracındaki 2 polis memuru yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Atatürk Bulvarı Eğriçayı Köprüsü yakınlarında sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyonet, önünde seyir halinde olan trafik polis aracına arkadan çarptı. Meydana gelen kazada polis aracında bulunan polis memurlarından Harun Ö. (28), Ufuk Y. (31), yaralandı. Her iki yaralı polis, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralı polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası bulvar üzerinde yoğun araç kuyrukları yaşandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN