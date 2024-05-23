Adıyaman\'da Polis Ekipleri Şüpheli Şahıslardan Uyuşturucu ve Tabanca Ele Geçirdi

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Adıyaman'da, polis ekiplerinin durumundan şüphelenerek durdurduğu şahısların üzerinden uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde denetimler yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri durumundan şüphelendiği G.Ç., A.T., ve E.T., isimli şahısları durdurarak aradı. Yapılan aramalarda şahısların üzerinden 1,10 gram metamfetamin, 4 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 6 adet fişek ele geçirdi. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken şahıslar ise işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN