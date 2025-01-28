Adıyaman'da Sadaka Kutusu Hırsızlığı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Adıyaman'da Sadaka Kutusu Hırsızlığı

Adıyaman\'da Sadaka Kutusu Hırsızlığı

Adıyaman'da hırsız, iş yerinden sadaka kutusunu çalıp yakalandı. Olay kameralarca kaydedildi.

28.01.2025 12:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da, bir iş yerinden sadaka kutusu çalan şahıs polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Hırsızlık anı kameralara saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeni Pınar Mahallesi Demokrasi Parkı yakınlarında faaliyet gösteren M.Y.'ye ait iş yerine gelen 2 şahıstan biri iş yeri sahibini oyalarken, diğer şahıs ise kasada bulunan sadaka kutusunu aldı.

Yaşanan hırsızlık anları kameralara saniye saniye yansıdı. Şahıs aldığı sadaka kutusunu montunun iç kısmına gizleyerek iş yerinden çıkıp uzaklaştı. Yaşanan hırsızlık olayının ardından durumu fark eden işletme sahibi polis ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan polis ekipleri sadaka kutusunu alarak götüren şahıslardan birinin A.P., olduğunu tespit etti.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yapılan çalışmalar çerçevesinde şahsın kaldığı adrese giden Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıs daha sonra Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi. Öte yandan polis ekipleri şahısla beraber iş yerine gelen ve işletme sahibini oyalayan şahsın da yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hırsızlık, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da Sadaka Kutusu Hırsızlığı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:48 AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı
14:43 Özel’den istifa çağrıları yapılan Bakan Ersoy ile ilgili olay iddia Özel'den istifa çağrıları yapılan Bakan Ersoy ile ilgili olay iddia
14:18 Otel yangınında tutuklanan genel müdür Emir Aras’ın ifadesi ortaya çıktı Otel yangınında tutuklanan genel müdür Emir Aras'ın ifadesi ortaya çıktı
13:41 Tülay Hatimoğulları, Meclis’te teröristbaşı Öcalan’ın mesajını paylaştı Tülay Hatimoğulları, Meclis'te teröristbaşı Öcalan'ın mesajını paylaştı
13:07 Erdoğan: Arkadaşımız da olsa otel yangınında hatası olan herkes cezasını alacak Erdoğan: Arkadaşımız da olsa otel yangınında hatası olan herkes cezasını alacak
19:54 Adana Demirspor’da teknik direktör Mustafa Dalcı ile yollar ayrıldı Adana Demirspor'da teknik direktör Mustafa Dalcı ile yollar ayrıldı
19:54 Menajer Ayşe Barım tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi Menajer Ayşe Barım tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
19:45 Memecoin çılgınlığı gerilerken Solana fiyatı büyük düşüşe hazırlanıyor Memecoin çılgınlığı gerilerken Solana fiyatı büyük düşüşe hazırlanıyor
19:40 CHP Sözcüsü Deniz Yücel’den Muharrem İnce’nin CHP’ye katılacağı iddiasına yanıt CHP Sözcüsü Deniz Yücel'den Muharrem İnce'nin CHP'ye katılacağı iddiasına yanıt
19:21 İstanbul’da gece yarısı korkunç olay: Yaşlı kadının uyuduğu odanın zemini çöktü, ev mühürlendi İstanbul'da gece yarısı korkunç olay: Yaşlı kadının uyuduğu odanın zemini çöktü, ev mühürlendi
19:13 AK Partili Çelik’ten İmralı değerlendirmesi: Terör örgütünün tasfiye için çağrı yapılmalı AK Partili Çelik'ten İmralı değerlendirmesi: Terör örgütünün tasfiye için çağrı yapılmalı
19:03 Türkiye’nin ayağa kalktığı sur cinayetine takipsizlik Türkiye'nin ayağa kalktığı sur cinayetine takipsizlik
19:00 16 yaşındaki Deniz Dönmezer’e Premier Lig devinden resmi teklif 16 yaşındaki Deniz Dönmezer'e Premier Lig devinden resmi teklif
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2025 15:51:45. #1.11#
SON DAKİKA: Adıyaman'da Sadaka Kutusu Hırsızlığı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.