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Adıyaman'da Sahte Para Çetesi Yakalandı - Son Dakika
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Adıyaman'da Sahte Para Çetesi Yakalandı

Adıyaman'da piyasaya sahte para sürmeye çalışan çete üyeleri, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda sahte banknotlar ele geçirildi ve şahıslar adli makamlara sevk edildi.

Adıyaman\'da Sahte Para Çetesi Yakalandı
24.01.2024 - 15:09,
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Adıyaman'da piyasaya sahte para sürmeye çalışan çete üyeleri, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, B.T., A.B., C.C., Y.U. ve F.S. isimli şahısların piyasaya sahte para süreceği bilgisine ulaşan Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından şahısların bulunduğu kafeye operasyon düzenlendi. Operasyonda kafenin deposunda sahte 99 adet 100'lük banknot ve 49 adet 200'lük banknot ele geçirildi. Dışarıdan Adıyaman'a getirilerek piyasaya sürülmek istenen toplam 19 bin 700 TL sahte para muhafaza altına alınırken, gözaltına alınan şahıslar İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan çete üyeleri, Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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Adıyaman, Gözaltı, Suç, Operasyon, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da Sahte Para Çetesi Yakalandı - Son Dakika


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