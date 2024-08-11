Adıyaman\'da Saman Yığını Yanarak Küle Döndü

3.Sayfa

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir vatandaşa ait saman yığını yanarak küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Kurugeçit Mahallesi'nde ismi öğrenilemeyen bir şahsa ait olan saman yığını bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Gölbaşı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN