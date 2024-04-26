Adıyaman'ın Kahta ilçesinde trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde trafik kazası: 5 yaralı

Adıyaman\'ın Kahta ilçesinde trafik kazası: 5 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki sanayi kavşağında meydana gelen trafik kazasında 2 otomobil çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

26.04.2024 16:10
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Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki sanayi kavşağında iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ayten A. yönetimindeki 02 KR 357 plakalı otomobil ile Mahmut D. (33) yönetimindeki 02 LD 629 plakalı otomobil Kahta Sanayi Kavşağı'nda çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Mahmut Dündar (33) ile her iki araçlarda bulunan Mert A. (18), Ahmet Kerem D. (6), Ada D. (1) ve Yasemin D. (32) yaralandı.

İhbarı üzerine kaza yerine 112 sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Daha sonra sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi olan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'ın Kahta ilçesinde trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'ın Kahta ilçesinde trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika
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