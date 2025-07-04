Adıyaman'ın Besni ilçesinde şarampole yuvarlanan aracın alev alması sonucu 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesinin Tetirli köyü yakınlarında Ömer Y. yönetimindeki 24 DV 638 plakalı otomobil, virajı alamayıp direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi. Kazanın ardından araç bir anda alev aldı.
İhbar üzerine olay yerine Besni Belediyesi İtfaiye ekipleri, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alev alan araç, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü.
Kazada yaralanan sürücü Ömer Y., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Araban Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Adıyaman'da Şarampole Yuvarlanan Araç Alev Aldı, 1 Yaralı - Son Dakika
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