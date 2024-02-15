Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde önceki gece etkili olan yağmur nedeniyle sel sularında sürüklenen araç gündüz vinç yardımı ile sürüklendiği yerden çıkarıldı.
Gölbaşı ilçesine bağlı Yukaçöplü köyü yakınlarında kalıcı konutların bulunduğu alana giden Yunus Y. aracıyla ilerlerken sel sularına kapıldı. Sürücü araçtan inerek kendini kurtardı ancak araç sel sularıyla sürüklendi. Yaklaşık 100 metre kadar sel sularının sürüklediği araç, menfez girişinde su ve balcığa gömüldü.
Aracın bulunduğu yere gündüz vinç ve çekici çağırıldı. Araç vinç yardımı ile su ve balcıktan çıkartıldı. Araçta maddi hasar meydana geldi. - ADIYAMAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Adıyaman'da sel sularında sürüklenen araç vinç yardımıyla kurtarıldı - Son Dakika
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