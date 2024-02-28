Adıyaman'da seyir halindeki kepçe alev alarak yanmaya başladı - Son Dakika
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Adıyaman'da seyir halindeki kepçe alev alarak yanmaya başladı

Adıyaman\'da seyir halindeki kepçe alev alarak yanmaya başladı

Adıyaman merkez Ataköy Yolu üzerinde seyir halinde olan bir kepçe, aniden alev alarak yanmaya başladı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Kepçe kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

28.02.2024 15:16
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Adıyaman'da, seyir halindeki bir kepçe alev alarak cayır cayır yandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Ataköy Yolu üzerinde seyir halinde olan Şenel A. idaresindeki kepçe, bir anda alev alarak yanmaya başladı. Aracın elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangın itfaiye ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı yangında kepçe kullanılamaz hale geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Adıyaman'da seyir halindeki kepçe alev alarak yanmaya başladı - Son Dakika
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