Adıyaman'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

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İki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı

ADIYAMAN - Adıyaman'da iki grup arasındaki çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yunus Emre Mahallesi Yaşam Caddesi yakınlarında iki grup arasında tartışma çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ile polis ekibi sevk edildi. Kavga esnasında Mikail G., yanında getirdiği kuru sıkı tabancayı ateşleyerek kavga ettiği Yunus E'yi silahın kabzası ile başından vurdu. Başından yaralanan Yunus E., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavgaya karışan Mikail G., ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.