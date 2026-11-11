Adıyaman'da silahlı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Adıyaman'da silahlı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı

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Adıyaman\'da silahlı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı
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Adıyaman\'da silahlı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı
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Adıyaman merkezde Türmüz konutları civarında iki grup arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüşerek 2 kişinin yaralanmasına yol açtı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü, soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Türmüz konutları yakınlarında iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada kimin ateşlediği henüz belirlenemeyen silahtan çıkan kurşunların isabet ettiği M.A. (39) ve A.A. (32) yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerce ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
Adıyaman Eğitim ve Araştırma HastanesiYerel Haberler3. SayfaAdıyamanCinayetGüncelSon Dakika

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