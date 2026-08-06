Adıyaman'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adıyaman'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Adıyaman\'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da M.A.T., komşusuna silahlı saldırı düzenledi, Nedim Özbey öldü, 5 yaşındaki çocuk yaralandı.

Adıyaman'da, komşusunu öldüren ve 5 yaşındaki çocuğun ise yaralanmasına neden olan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, önceki gece Adıyaman merkez Esentepe Mahallesi Gazeteciler Sitesi'nde M.A.T., isimli kişi komşusu olan Nedim Özbey'e (45), silahlı saldırı düzenledi. Bina girişinde yapılan saldırıda av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği Nedim Özbey ile bina önünde bulunan 5 yaşındaki Seyit Ali E., yaralanmıştı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmış, Nedim Özbey, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Olay sonrası kaçan M.A.T., isimli şahıs polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda olayda kullandığı av tüfeği ile birlikte yakalandı. Şahıs, sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Adıyaman, Güvenlik, 3. Sayfa, Çocuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
UEFA’dan Atilla Karaoğlan’a kritik görev UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a kritik görev
Evinde elektrik akımına kapılan yaşlı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti Evinde elektrik akımına kapılan yaşlı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
“Ödenemez“ uyarısını yanlış anlayınca 38 milyonu çöpe attı "Ödenemez" uyarısını yanlış anlayınca 38 milyonu çöpe attı
Silahlı saldırı kamerada yaraladığı kişiye, geri dönüp yine ateş etti Silahlı saldırı kamerada; yaraladığı kişiye, geri dönüp yine ateş etti
Eşini öldüren kocaya ömür boyu hapis: Kıskançlık bahanesi onu kurtaramadı Eşini öldüren kocaya ömür boyu hapis: Kıskançlık bahanesi onu kurtaramadı
Doğum günü kutlamak için gittiği evden cenazesi çıktı: Vuran 16, vurulan 14 yaşında Doğum günü kutlamak için gittiği evden cenazesi çıktı: Vuran 16, vurulan 14 yaşında

11:27
Aziz Yıldırım’ın şikayeti üzerine savcılık harekete geçti
Aziz Yıldırım'ın şikayeti üzerine savcılık harekete geçti
11:08
Bu adam neler diyor: Salah ve Trabzonspor’a küfür gibi sözler etti
Bu adam neler diyor: Salah ve Trabzonspor'a küfür gibi sözler etti
11:00
Belediyede rüşvet skandalının görüntüleri ortaya çıktı: Oraya koy ben oradan alırım
Belediyede rüşvet skandalının görüntüleri ortaya çıktı: Oraya koy ben oradan alırım
10:55
Bir mektup hayatını değiştirdi Türk Hava Kuvvetleri’nin ilk kadın generali böyle yetişti
Bir mektup hayatını değiştirdi! Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın generali böyle yetişti
10:12
İsrail’den dünyayı ayağa kaldıracak adım Timsahları bekliyorlar
İsrail'den dünyayı ayağa kaldıracak adım! Timsahları bekliyorlar
09:40
Görüntü Türkiye’den Canına kıymak isterken hiç beklemediği bir şey oldu
Görüntü Türkiye'den! Canına kıymak isterken hiç beklemediği bir şey oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2026 11:34:34. #7.13#
SON DAKİKA: Adıyaman'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.