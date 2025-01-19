Adıyaman'da Silahlı Saldırı: Üç Tutuklama - Son Dakika
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Adıyaman'da Silahlı Saldırı: Üç Tutuklama

Adıyaman\'da Silahlı Saldırı: Üç Tutuklama

Adıyaman'da 17 yaşındaki çocuğa silahlı saldırı düzenleyen 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

19.01.2025 22:09
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Adıyaman'da, para karşılığında 17 yaşındaki çocuğa silahlı saldırı yaparak yaralanmasına neden olan 5 şahıstan 3'ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, bir hafta önce Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Parkı yakınlarında kaldırımda yürüyen 17 yaşındaki A.M.'ye bir araç içerisinden silahla ateş açılmış ve A.M., bacağından yaralanarak hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Yaşanan olay sonrasında Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalar neticesinde O.D., E.İ., S.K., M.Ş. ve B.D. isimli şüphelilerin İstanbul'dan Adıyaman'a geldikleri, şahısların Adıyaman'da kendi araç plakalarını sökerek kentte park halindeki bir başka otomobilin plakalarını çalıp, o plakaları kendi araçlarına taktığı ve olay esnasında kar maskesi kullandıkları tespit edildi.

Polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda şahısların olay sonrası Kastamonu'ya gittikleri belirlendi. Polis ekiplerinin Kastamonu'da yaptığı operasyon sonucunda şahıslar yakalandı. Gözaltına alınan şahısların adreslerinde, olayda kullanılan tabanca ve kar maskeleri ele geçirildi.

Gözaltına alınarak Adıyaman'a getirilen ve burada işlemleri tamamlanan şüpheliler daha sonra Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi. Burada mahkemeye sevk edilen şahıslardan O.D., E.İ. ve B.D. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.Ş. ve S.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, şahıslara para karşılığında olayı gerçekleştiren ismi öğrenilemeyen şahsın, A.M.'nin yakınlarıyla yaklaşık 2 yıl önce yaşadığı silahlı kavga olayının intikamını almak için bu olayı gerçekleştirdiği öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da Silahlı Saldırı: Üç Tutuklama - Son Dakika

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