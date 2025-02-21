Adıyaman'da Sokak Köpekleri Çocuklara Saldırıyor - Son Dakika
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Adıyaman'da Sokak Köpekleri Çocuklara Saldırıyor

Adıyaman\'da Sokak Köpekleri Çocuklara Saldırıyor

Adıyaman'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuklar, yaşanan korku dolu anları anlattı.

21.02.2025 14:53
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Adıyaman'da, okula gitmeye çalışan 10 yaşlarındaki küçük çocuğa saldıran sokak köpeklerinin bir çok kişiye daha saldırdığı belirtildi. Yaklaşık 1 ay önce saldırıya uğrayan bir çocuk ise, "Köpekler az daha elimi ısıracaktı" dedi.

Olay, Adıyaman Merkez Siteler Mahallesi 20133 Sokak, Ay Yıldız İlkokulu yakınlarında meydana gelmişti. İddiaya göre, okula gitmek için yolda yürüyen 10 yaşlarında olduğu tahmin edilen çocuğu fark eden sokak köpekleri hızla koşarak küçük çocuğa saldırmış ve küçük çocuk ise can havliyle civarda bulunan bir parka girerek buradaki oyun guruplarının üzerine çıkarak canını son anda kurtarmıştı. Ölümden son anda kurtulan küçük çocuk köpeklerin uzaklaşmasıyla yoluna korkuyla devam etmişti. Yaşanan olay anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansımıştı.

Aynı bölgede başka köpek saldırıları da olmuş

Aynı sokak köpeklerinin civarda bulunan herkese başka vatandaşlara da saldırdığı ortaya çıktı. Yaklaşık 1 ay önce okula gitmeye çalışan 12 yaşındaki Muhammed Emin K.'nin de yine aynı bölgede köpeklerin saldırısına uğradığı ve canını son anda kurtardığı belirtildi.

"Okula gittiğim sırada köpeklerin saldırısına uğradım"

Yaşadığı o korku dolu anları anlatan Muhammed Emin K., "Yaklaşık 1 ay önce okula gittiğim sırada köpeklerin saldırısına uğradım. Köpekler bana saldırdı, çok koştum. Tam elimi ısıracaktı ki güçlükle kaçtım. Köpekler burada sürekli saldırıyor ve bizler çok korkuyoruz" dedi.

"Sokak köpeklerine bir çözüm bulunmalı, çocuklarımız korkusundan dışarıya çıkamıyor"

Köpeklerden şikayetçi olduklarını dile getiren mahalle sakinlerinden Mustafa Yakaryılmaz ise, "Köpeklerin saldırdığı çocuğun kaçmasına ait videoyu izlerken dahi çok korktum. Çocuk parkın içine girerek canını zor kurtarmış. Bu sokak köpeklerine bir çözüm bulunmalı. Çocuklarımız korkusundan dışarıya artık çıkamıyor" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da Sokak Köpekleri Çocuklara Saldırıyor - Son Dakika

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