Adıyaman\'da Takla Atan Araçta 1 Yaralı

Adıyaman'da kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 80 LK 944 plakalı otomobil, Millet Caddesi üzerinde kontrolden çıkarak takla attı. Meydana gelen kazada ismi öğrenilemeyen sürücü yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN