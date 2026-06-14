Adıyaman'da Takla atan Araçta 2 Yaralı - Son Dakika
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Adıyaman'da Takla atan Araçta 2 Yaralı

Adıyaman\'da Takla atan Araçta 2 Yaralı
14.06.2026 13:32
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Adıyaman'da kontrolden çıkan otomobil takla attı, 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, İ.A. (28) yönetimindeki ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Takla atan araç yolda ters dönerken, kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü İ.A., ile araçta bulunan B.Ş., yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da Takla atan Araçta 2 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da Takla atan Araçta 2 Yaralı - Son Dakika
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