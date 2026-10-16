Adıyaman\'da tarım aletli saldırıda yaralanan şahıs hastanede tedavi altına alındı

Adıyaman'da tarım aletli saldırıda yaralanan şahıs hastanede tedavi altına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman merkez Fatih Mahallesi Sakarya Caddesi'nde bir şahıs, kimliği belirsiz kişilerce tarım aletleriyle darp edilerek yaralandı. Yaralı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken polis, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
Adıyaman'da kimliği belirsiz kişilerin tarım aletleriyle saldırdığı şahıs yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, merkez Fatih Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde Abdullah Polat isimli kişi, kimlikleri henüz tespit edilemeyen bir grup şahsın saldırısına uğradı. Tarım malzemeleriyle darp edilen Polat yaralandı. Olayın ardından saldırganlar bölgeden kaçarken, yaralı Abdullah Polat, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olay sonrası kaçan şahısların kimliklerinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA
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