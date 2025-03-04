Adıyaman\'da Tehlikeli Yolculuk

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Adıyaman'da, bir otomobilin bagajında yapılan yolculuk kameralara yansıdı. Tehlikeli yolculuk yürekleri ağza getirdi.

Adıyaman'ın kent merkezinde trafikte seyir halinde olan bir otomobilin bagajına binerek yolculuk yapan bir kişi vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kayda alındı. Kapağı açık olan bagajda ilerleyen kişinin o halleri yürekleri ağza getirdi. Kendi canını hiçe sayarak bagaja oturan kişinin aynı zamanda kendini görüntüleyenlere de pos vermesi pes dedirtti - ADIYAMAN