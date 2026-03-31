Adıyaman\'da TIR Kazası: Sürücü Yaralandı

Adıyaman'da kontrolden çıkan tırın şarampole yuvarlanması sonucu sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Gölbaşı-Pazarcık karayolu Çatalağaç Köyü mevkiinde Volkan Arslan idaresindeki 31 ADC 66 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Meydana gelen kazada sürücü Volkan Arslan yaralandı. Yaralı, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Şarampole devrilen tırın bulunduğu yerden kaldırılabilmesi için ise çalışma başlatıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN