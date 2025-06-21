Adıyaman\'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Adıyaman'da hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Adıyaman-Gölbaşı karayolu Güneykaş köyü yakınlarında meydana geldi. Mustafa Y. idaresindeki 27 RZ 516 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak ters döndü. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile jandarma sevk edildi. Kazada araç sürücüsü Mustafa Y. olay yerinde hayatını kaybetti, eşi Sıdıka Y. ise yaralandı. Yaralı kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN