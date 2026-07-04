Adıyaman'da Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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Adıyaman'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Adıyaman\'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
04.07.2026 17:33
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Adıyaman'da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Adıyaman'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yavuz Selim Mahallesi Arzumkent Caddesi üzerinde Muhammed N., idaresindeki 46 AGU 617 plakalı hafif ticari araç ile Edip Ç., idaresindeki 02 AED 409 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika

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