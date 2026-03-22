Adıyaman\'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeşilyurt Mahallesi 2157 Sokak içerisinde 02 ADH 868 plakalı otomobil ile 44 HT 777 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan A.İ., ile K. İ., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN