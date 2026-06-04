Adıyaman\'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesi deprem konutları yakınlarında Hacı Ali Ö. idaresindeki 34 PH 2748 plakalı otomobil, karşı şeride geçmeye çalıştığı sırada Gaziantep istikametine seyir halinde olan Vakkas T. idaresindeki 46 BA 848 plakalı otomobille çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Hacı Ali Ö. ile otomobilde bulunan Saniye Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN