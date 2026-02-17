Adıyaman\'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Adıyaman'da bir otomobilin park halindeki araçlara çarpması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Baraj yolunda H.P. yönetimindeki 02 AEJ 062 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki bir otomobil ile kamyonete çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan M.D. ve Y.Ç. yaralandı. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan sürücü H.P., sağlık durumunun ciddiyetini koruması nedeniyle Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN