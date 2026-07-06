Adıyaman\'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Merve D. idaresindeki 02 LC 021 plakalı otomobil ile Nezif A. idaresindeki 06 HB 687 plakalı otomobil, Barbaros Hayrettin Mahallesi eski 82. Yıl Devlet Hastanesi yakınlarında çarpıştı. Kazada bir otomobilde yolcu olarak bulunan İbrahim Halil K. (41), Hülya K. (21), ve 5 aylık Muhammed Mirza K. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan İbrahim Halil K.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN