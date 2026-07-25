Adıyaman\'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, kontrolden çıkaran hafif ticari aracın karşı şeride geçerek bir araçla çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı-Pazarcık Karayolu Haydarlı Köyü mevkiinde Yusuf Demir idaresindeki 61 AGL 449 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun karşısına geçerek burada Coşkun Arıcam idaresindeki 46 ZD 666 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Meydana gelen kazada Yasemin Demir, Yasin Taha Demir, Yaser Berk Demir ve Yağız Abdullah Demir yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.