Adıyaman'da trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Adıyaman'da trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi

Adıyaman\'da trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 2\'ye yükseldi

Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi ağır yaralanmıştı. Kazada ağır yaralanan Uğur Bayrak, 40 gün süren tedavinin ardından hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

27.07.2024 12:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da, 1 kişinin ölümü, 3 kişinin ise ağır yaralanmasıyla sonuçlanan trafik kazasında hastanede tedavi gören yaralılardan Uğur Bayrak, olaydan 40 sonra hayatını kaybetti. Feci kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Kaza, 17 Temmuz 2024 tarihine Adıyaman-Gölbaşı Karayolu Besni yol ayrımı kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen 06 BTK 480 plakalı otomobil ile Z.T. idaresindeki 02 FY 450 plakalı tır çarpışmış ve kazada otomobilde bulunan 34 yaşındaki Gökhan Kaya olay yerinde feci şekilde hayatını kaybederken Ümit Tezcan, Uğur Bayrak ve Hüseyin Asmakaya yaralanmıştı. Yaralı Ümit Tezcan, Uğur Bayrak ve Hüseyin Asmakaya, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Kazadan 40 gün sonra hayatını kaybetti

Kazada ağır yaralanan ve 40 gündür tedavisi süren yaralılardan Uğur Bayrak, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden şahsın cenazesi defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Adıyaman, trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:51 Olimpiyat açılış töreninde tepki çeken propaganda Avrupalılar da sessiz kalmadı Olimpiyat açılış töreninde tepki çeken propaganda! Avrupalılar da sessiz kalmadı
11:03 Trafikte kayda aldığı görüntüler başını yaktı Ünlü markaya ’’İşten çıkarın’’ çağrısı Trafikte kayda aldığı görüntüler başını yaktı! Ünlü markaya ''İşten çıkarın'' çağrısı
10:57 İsrail, Gazze’de Filistinliler için “güvenli“ ilan ettiği bölgenin derhal boşaltılmasını istedi İsrail, Gazze'de Filistinliler için "güvenli" ilan ettiği bölgenin derhal boşaltılmasını istedi
09:57 Denizde yüzerken jet ski çarptı, ölümden döndü Denizde yüzerken jet ski çarptı, ölümden döndü
09:55 Ankara’da kritik ziyaret Erdoğan-Esad görüşmesinin yeri ve zamanı belirlendi Ankara'da kritik ziyaret! Erdoğan-Esad görüşmesinin yeri ve zamanı belirlendi
11:44 Gazeteci Hayley Matthews, demans olan annesinin banka hesaplarından 120.000 sterlin çaldığını itiraf etti Gazeteci Hayley Matthews, demans olan annesinin banka hesaplarından 120.000 sterlin çaldığını itiraf etti
11:04 Genç kıza yapılanı duyan mahalleli, şüpheliyi tanınmaz hale getirdi Genç kıza yapılanı duyan mahalleli, şüpheliyi tanınmaz hale getirdi
10:55 Sinema ve dizi oyuncusu Salahsun Hekimoğlu hayatını kaybetti Sinema ve dizi oyuncusu Salahsun Hekimoğlu hayatını kaybetti
10:53 ABD’de bir adam, tren kazasında hayatını kaybeden kişinin kopan bacağını çaldı ABD'de bir adam, tren kazasında hayatını kaybeden kişinin kopan bacağını çaldı
10:36 ABD’de bir genç, çılgın Youtube videosu çekmek için trenleri raydan çıkarıp kazaya sebep oldu ABD'de bir genç, çılgın Youtube videosu çekmek için trenleri raydan çıkarıp kazaya sebep oldu
10:08 Aras Bulut İynemli’nin Deha’daki partneri Devrim Özkan yerine Ahsen Eroğlu oldu Aras Bulut İynemli'nin Deha'daki partneri Devrim Özkan yerine Ahsen Eroğlu oldu
09:58 Binanın demirbaşını sırtlayıp götürdü Kapıdan içeri girenler neye uğradığını şaşırdı Binanın demirbaşını sırtlayıp götürdü! Kapıdan içeri girenler neye uğradığını şaşırdı
09:51 ÖTV ayarı fiyatları nasıl etkileyecek İşte otomobil almak isteyenleri cezbedecek düşüş ÖTV ayarı fiyatları nasıl etkileyecek? İşte otomobil almak isteyenleri cezbedecek düşüş
09:23 Cinnet getirip akrabalarını öldürdü Şüphelinin 20 yıl önce yaptığı tüyler ürpertti Cinnet getirip akrabalarını öldürdü! Şüphelinin 20 yıl önce yaptığı tüyler ürpertti
09:14 Raylar üzerinde ölüme yolculuk Korku dolu anları kayda aldılar Raylar üzerinde ölüme yolculuk! Korku dolu anları kayda aldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2024 13:46:28. #1.12#
SON DAKİKA: Adıyaman'da trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement