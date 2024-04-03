Adıyaman'da trafikten men motosikletine para cezası - Son Dakika
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Adıyaman'da trafikten men motosikletine para cezası

Adıyaman\'da trafikten men motosikletine para cezası

Adıyaman'da yunus polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde trafikten men olan bir motosiklet tespit edildi. Motosiklet çekiciyle otoparka çekilirken sürücüye 10 bin 264 TL para cezası kesildi.

03.04.2024 23:13
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Adıyaman'da trafikten men motosikletle yakalanan 1 kişiye para cezası kesildi.

Adıyaman'da, motosikletler üzerinde denetimlerini artıran yunus polis ekipleri bir motosikleti durdurarak inceledi. Yapılan çalışmalar sonucunda motosikletin trafikten men olduğu tespit edildi. Men motosiklet çekiciyle otoparka çekilirken motosiklet sürücüsüne ise 10 bin 264 TL para cezai uygulandı. Öte yandan motosikletlere yönelik çalışmaların aralıksız bir şekilde devam edeceği ise vurgulandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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