Adıyaman'da üç tekerlekli motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Adıyaman'da üç tekerlekli motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

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Adıyaman\'da üç tekerlekli motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
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Adıyaman'da üç tekerlekli motosikletin devrilmesi sonucu sürücü ve yolcu yaralandı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle meydana gelen kazada yaralılar, ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı; soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında üç tekerlekli motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Elinden bilgiye göre, Esentepe Mahallesi Karadağ Ormanlık Alan Yolu üzerinde Nurcan B. idaresindeki üç tekerlekli motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü Nurcan B. ile yolcu konumunda bulunan Kübra Ç. yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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