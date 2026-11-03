Adıyaman'da un fabrikasında tıra yükleme yapan işçi yüksekten düşerek yaralandı - Son Dakika
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Adıyaman'da un fabrikasında tıra yükleme yapan işçi yüksekten düşerek yaralandı

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Adıyaman\'da un fabrikasında tıra yükleme yapan işçi yüksekten düşerek yaralandı
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Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi'ndeki un fabrikasında tıra malzeme yüklemesi sırasında dengesini kaybeden işçi yüksekten düşerek yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan işçi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir un fabrikasında yüksekten düşen işçi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, fabrikada tıra malzeme yükleme işlemi yapıldığı sırada Abdurrahman T. isimli işçi, dengesini kaybederek yüksekten düştü. Yaralanan işçi için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Abdurrahman T., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
3. SayfaAdıyamanGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da un fabrikasında tıra yükleme yapan işçi yüksekten düşerek yaralandı - Son Dakika
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