Adıyaman\'da Üst Geçitten Atlamak İsteyen Şahıs Polis Tarafından Yakalandı

3.Sayfa

Adıyaman'da, üst geçitten atlamak isteyen şahıs, polis ekiplerince son anda yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Altınşehir kavşağında Ş.Ç., isimli şahıs, henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı üst geçitten atlamak istedi. Ş.Ç'yi fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, atlamak isteyen Ş.Ç'yi yakaladı. Sarkıttığı yerden güçlükle çekilen Ş.Ç. olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince müdahale edildi. Ş.Ç. sağlık tedbirleri çerçevesinde Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN