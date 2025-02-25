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Adıyaman'da usulsüz sağlık raporu operasyonu: 33 gözaltı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, araç alımlarında ÖTV'den muaf olmak için usulsüz sağlık raporu alındığı iddiası üzerine düzenlenen operasyonda içerisinde kamu görevlilerinin de olduğu 33 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığımım yürüttüğü soruşturma kapsamında operasyon düzenledi.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi sağlık kurulundan usulsüz sağlık raporu alındığı ihbarı üzerine fiziki ve teknik takip yapan polis ekipleri hastane yönetici ve personellerinin de içinde bulunduğu toplam 33 şüpheli şahsa yönelik operasyon yaptı.

Polis ekipleri düzenledikleri operasyonla şüpheli şahısları evlerinden alırken hastanedeki bazı bilgisayarlara el konulduğu öğrenildi. Ayrıca şahısların evlerindeki aramalarda çeşitli evraklar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hastanede alınan sağlık kontrollerinin ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü. Şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.