Adıyaman'da Uyuşturucu Denetimi: 15 Gözaltı - Son Dakika
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Adıyaman'da Uyuşturucu Denetimi: 15 Gözaltı

Adıyaman\'da Uyuşturucu Denetimi: 15 Gözaltı

Adıyaman'da jandarma uyuşturucu denetiminde 15 şahsa işlem yapıldı, çeşitli maddeler ele geçirildi.

05.05.2025 13:31
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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan uyuşturucu denetiminde 15 şahsa işlem yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il merkezinde ve ilçelerinde yapılan uyuşturucu denetimleri kapsamında 215 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 95 adet captagon, 12) gr bonzai, 9 gram metamfetamin, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Uyuşturucu maddeleri muhafaza altına alınırken olayla ilgili 15 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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