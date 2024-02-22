Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, durdurulan araçta uyuşturucu madde ele geçirdi - Son Dakika
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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, durdurulan araçta uyuşturucu madde ele geçirdi

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, durdurulan araçta uyuşturucu madde ele geçirdi

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri durumundan şüphelenerek durdurdukları araçta uyuşturucu madde ele geçirdi. Şüpheli şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada 80 gram esrar maddesi ile kullanmaya hazır halde 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı bulundu. Şahıs adli makamlara sevk edildi.

22.02.2024 12:01
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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri durumundan şüphelenerek durdurdukları araçta uyuşturucu madde ele geçirdi.

Jandarma ekipleri S.O. isimli şüpheli şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada 80 gram esrar maddesi ile kullanmaya hazır halde 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirdi. İfadesi alınan şahıs adli makamlara sevk edildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, durdurulan araçta uyuşturucu madde ele geçirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, durdurulan araçta uyuşturucu madde ele geçirdi - Son Dakika
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