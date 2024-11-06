Adıyaman\'da Uyuşturucu Operasyonu

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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince durumundan şüphelenilen araçtan uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan yol emniyeti görevi esnasında durumundan şüphelenilen E.B., idaresindeki araç durduruldu. Araçta yapılan aramalarda 35 gram skunk uyuşturucu maddesi, 13 adet skunk tohumu ve 1 adet uyuşturucu madde öğütme aparatı ele geçirildi. Uyuşturucu maddeleri muhafaza altına alınırken E.B., isimli şahıs ise gözaltına alınarak jandarma komutanlığına götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN