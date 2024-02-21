Adıyaman'da Jandarma, Uyuşturucu Bulunan 2 Kişiyi Gözaltına Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Adıyaman'da Jandarma, Uyuşturucu Bulunan 2 Kişiyi Gözaltına Aldı

Adıyaman\'da Jandarma, Uyuşturucu Bulunan 2 Kişiyi Gözaltına Aldı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurarak yaptıkları aramada 40 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Araçta bulunan A.A. ve N.G. isimli şüpheli şahıslar gözaltına alındı ve adli makamlara sevk edildi.

21.02.2024 10:54  Güncelleme: 11:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri araçlarında uyuşturucu bulunan 2 kişiyi gözaltına aldı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri durumundan şüphelenerek durdurdukları araçta yaptıkları aramada 40 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Araçta bulunan A.A. ve N.G. isimli şüpheli şahıslar gözaltına alındıktan sonra adli makamlara sevk edildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, Güvenlik, Uyuşturucu, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da Jandarma, Uyuşturucu Bulunan 2 Kişiyi Gözaltına Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2024 01:02:04. #1.11#
SON DAKİKA: Adıyaman'da Jandarma, Uyuşturucu Bulunan 2 Kişiyi Gözaltına Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement