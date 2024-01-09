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Adıyaman'da Jandarma Ekipleri Şüpheli Araçta Uyuşturucu Madde Ele Geçirdi - Son Dakika
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Adıyaman'da Jandarma Ekipleri Şüpheli Araçta Uyuşturucu Madde Ele Geçirdi

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, takibe alarak durdurdukları şüpheli araç içerisinde yapılan aramada 250 gram metamfetamin ele geçirdi. Şüpheli şahıslar gözaltına alınarak jandarma komutanlığına götürüldü. Soruşturma devam ediyor.

Adıyaman\'da Jandarma Ekipleri Şüpheli Araçta Uyuşturucu Madde Ele Geçirdi
09.01.2024 - 15:26,  Güncelleme: 15:27
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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, takibe alarak durdurdukları şüpheli araç içerisinde uyuşturucu madde ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde M.E., ile Y.S., isimli şahısların içerisinde bulunduğu araç yakalanarak durduruldu. Araç içerisinde yapılan aramalar sonucunda 250 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu maddesi muhafaza altına alınırken her iki şahıs ise gözaltına alındı. Şahıslar, ekipler tarafından sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Güvenlik, Uyuşturucu, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da Jandarma Ekipleri Şüpheli Araçta Uyuşturucu Madde Ele Geçirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adıyaman'da Jandarma Ekipleri Şüpheli Araçta Uyuşturucu Madde Ele Geçirdi - Son Dakika
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