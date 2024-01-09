Adıyaman\'da Jandarma Ekipleri Şüpheli Araçta Uyuşturucu Madde Ele Geçirdi

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, takibe alarak durdurdukları şüpheli araç içerisinde uyuşturucu madde ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde M.E., ile Y.S., isimli şahısların içerisinde bulunduğu araç yakalanarak durduruldu. Araç içerisinde yapılan aramalar sonucunda 250 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu maddesi muhafaza altına alınırken her iki şahıs ise gözaltına alındı. Şahıslar, ekipler tarafından sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN