Adıyaman\'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince üzerinde uyuşturucu maddeyle yakalanan 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan devriye görevi esnasında durumundan şüphelenilen M.A., M.D., A.İ., İ.S. ve S.S., isimli şahıslar durdurularak arandı. Yapılan aramalarda şahısların üzerinde 62 adet Lyrica sentetik ecza hapı, 20.89 gram sentetik kannobiond, 16 gram kubar esrar, 11 gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Uyuşturucu maddeler muhafaza altına alınırken şahıslar ise ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN