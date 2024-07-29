Adıyaman\'da Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Madde Ele Geçirildi

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Adıyaman'da, İl Jandarma Komutanlığı kent genelinde uyuşturucu kullanıcılarına ve satıcılarına göz açtırmıyor.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığınca 21 Temmuz ile 28 Temmuz tarihleri arasında uyuşturucuyla mücadele çalışmalar kapsamında yaptıkları çalışmalar çerçevesinde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yapılan çalışmalarda 357 gram kubar esrar, 135 gram kenevir tohumu, 81 gram bonzai, 41 kök kenevir, 24 gram metamfetamin, 2 gram eroin, 4 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Denetimler çerçevesinde 28 şahsa işlem yapılırken uygulamaların aralıksız bir şekilde devam edeceği öğrenildi. - ADIYAMAN