Adıyaman'da polis ekiplerinin şüpheli şahıslar üzerinde yaptığı aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı saha çalışmasında şüpheli şahısların üzerinde arama yapıldı. Polis ekipleri H.D., İ.H.K ve S.O. isimli şahıslardan 19.34 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Şahıslar, polis ekipleri tarafından göz altına alındı. - ADIYAMAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Adıyaman'da Polis Operasyonunda Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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