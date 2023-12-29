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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda O.A. isimli şahıs tutuklandı. Operasyonda 52,94 gram metamfetamin ve 11,15 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Tutuklanan şahıs cezaevine gönderildi.

Adıyaman\'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
29.12.2023 - 16:51,
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Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince teknik ve fiziki takip sonucunda O.A., isimli şahsın adresine operasyon düzenlendi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda 52,94 gram metamfetamin maddesi, 11,15 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs Adıyaman Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen operasyonda O.A., isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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