Adıyaman'da Yangında 4 Kişi Dumandan Zehirlendi - Son Dakika
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Adıyaman'da Yangında 4 Kişi Dumandan Zehirlendi

Adıyaman\'da Yangında 4 Kişi Dumandan Zehirlendi

Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi'nde bulunan üç katlı bir binanın merdiven boşluğunda çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, zehirlenen kişiler hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtiliyor.

24.02.2024 21:12
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Adıyaman'da bir binada çıkan yangında 4 kişi dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi 1741 sokak içerisinde bulunan üç katlı bir binanın merdiven boşluğunda bulunan hortum, bebek arabası gibi eşyaların yer aldı bölümde yangın meydana geldi.

Çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Bina içerisinde yayılan dumandan dolayı binada oturan dört kişi etkilendi.

Olay üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. Kısa sürede olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri, polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından dumandan zehirlenen kişiler itfaiye merdiveni yardımıyla dışarıya çıkartılarak ambulanslara alındı. Burada ilk müdahalesi yapılan 4 kişi sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın ise itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrası söndürüldü.

Öte yandan, hastaneye kaldırılan 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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