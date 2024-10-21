Adıyaman'da Yangında Mahsur Kalan 2 Kişi Kurtarıldı

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Adıyaman'da can pazarı: Alev alev yanan evde mahsur kalan 2 kişiyi itfaiye kurtardı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, gece geç saatlerde alev alev yanan bir evde mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu son anda kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Siteler Mahallesi 2035 Sokak içerisinde bulunan bir binanın en üst katında yangın meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangın evi kısa sürede sardı. Bu esnada evde bulunan 2 kişi burada mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir yandan alevlere müdahale ederken bir yandan ise damda mahsur kalan 2 kişiyi itfaiye merdiveni uzatarak kurtardı. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda evde maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.