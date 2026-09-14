Adıyaman'da yasa dışı bahis ve tefecilik operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Adıyaman'da yasa dışı bahis ve tefecilik operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı

Adıyaman\'da yasa dışı bahis ve tefecilik operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı
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Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "Sokaklar Güvende" operasyonları kapsamında 29 şüpheliye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda dijital materyal ve evraka el konulurken, firari 11 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "Sokaklar Güvende" operasyonları kapsamında 29 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda 18 kişi yakalandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Adalet Bakanlığı tarafından duyurulan "Sokaklar Güvende" operasyonları çerçevesinde polis ve jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı. Yasa dışı bahis, sanal kumar, tefecilik, yağma ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama suçlarına yönelik belirlenen 29 şüphelinin adresine şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çeşitli dijital materyal ve evraka el konuldu. Firari 11 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Güvenlik, 3. Sayfa, Adıyaman, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da yasa dışı bahis ve tefecilik operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da yasa dışı bahis ve tefecilik operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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