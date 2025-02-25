Adıyaman'da Yaşlı Adam Yol Kenarında Ölü Bulundu

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Yaşlı adam yol kenarında ölü bulundu

ADIYAMAN - Adıyaman'da, 70 yaşlarındaki adam yol kenarında ölü halde bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Merkez Karapınar Mahallesi Karapınar Mezarlığı yakınlarında bulunan Gültepe Küme Evleri Yolu kenarında Yusuf Limun (70), isimli kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar 112 Acil Sağlık ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine polis ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler Yusuf Limun'un cenazesinde ve olay yerinde incelemelerde bulundu. Yusuf Limun'un cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Yusuf Limun'un kesin ölüm nedeni yapılacak olan araştırmaların tamamlanması sonrası belirleneceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.