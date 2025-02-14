Adıyaman\'da Yaya Otomobille Çarpıştı

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Adıyaman'da yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yaya otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Atatürk Bulvarı Sanayi Sitesi Kavşağı yakınlarında sürücüsü öğrenilemeyen 06 FL 9818 plakalı otomobil, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yaya Z.Ç.'ye çarptı. Meydana gelen kazada Z.Ç., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN